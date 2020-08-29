باراك أوباما ينعي وفاة تشادويك بوسمان

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نعى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وفاة الفنان شادويك بوسمان، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع سرطان القولون على مدار 4 سنوات، قائلا: "يمكنك القول أنه كان مباركا بشدة".





وقال أوباما فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، جاء تشادويك إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال عندما كان يلعب دور جاكي روبنسون، يمكنك أن تقول على الفور أنه كان مباركًا، أن تكون شابًا وموهوبًا وأسودًا، وتستخدم هذه القوة لمنح الأطفال بطلا يتطلعون إليه، وفعل كل ذلك أثناء الشعور بالألم، ياله من استخدام واستفادة من سنوات عمره".