باراك أوباما ينعي وفاة تشادويك بوسمان

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
نعى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وفاة الفنان شادويك بوسمان، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع سرطان القولون على مدار 4 سنوات، قائلا: "يمكنك القول أنه كان مباركا بشدة".


وقال أوباما فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، جاء تشادويك إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال عندما كان يلعب دور جاكي روبنسون، يمكنك أن تقول على الفور أنه كان مباركًا، أن تكون شابًا وموهوبًا وأسودًا، وتستخدم هذه القوة لمنح الأطفال بطلا يتطلعون إليه، وفعل كل ذلك أثناء الشعور بالألم، ياله من استخدام واستفادة من سنوات عمره".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشادويك الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ ساعة الا ربع

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

صدمة لجماهير برشلونة بشأن الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليس سواريز.. كومان يُحدد مستقبل مهاجم برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي

منذ ثلث ساعة

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك للإيقاف

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

قصة قتل والدها وطفولة مآساوية.. محطات في حياة الراحلة ميرنا المهندس

"اذكرو محاسن موتاكم".. عمرو أديب ينعي الرئيس حسني مبارك

وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان نجم "بلاك بانثر"

بعد وفاته.. معلومات عن تشادويك بوزمان نجم "الفهد الأسود"

وفاة النجم شاوديك بوزيمان عن عمر يناهز ال 43 بعد صراع مع السرطان

مفاجأة.. شادويك بوزمان تزوج سرا من حبيبته حين علم بتدهور حالته الصحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

07:48 م

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز

07:31 م

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى