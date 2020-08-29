عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه المصري البورسعيدي بعد قليل.





ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي بعد قليل في المباراة التي ستقام عىل ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ - جونيور أجاي





خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.





فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-





علي لطفي - أيمن أشرف - صالح جمعة - وليد سليمان - محمود وحيد - محمد شكري - عربي بدر - جيرالدو - أفشة.





فيما تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمة المباراة.







