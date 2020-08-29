بمشاركة صلاح والنني.. آرسنال يقهر ليفربول ويتوج بطلًا لكأس الدرع الخيرية

تُوج آرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد فوزه المثير على ليفربول بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.





وشارك محمد صلاح نجم الريدز ومحمد النني لاعب الجانزر في المباراة من البداية حتي النهاية.





وانتهت المباراة بين الفريقين فى فى 90 دقيقة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليذهب الفريقين الي ركلات الترجيح ونجح صلاح فى تسجيل الركلة الأولي لصالح الريدز.





يذكر أن نادي ليفربول قد حقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما كان أرسنال حقق بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.



