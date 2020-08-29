حكاية فيلم.. "بطل من ورق" ممدوح عبدالعليم حقق به أسطورته.. وهذا المرشح الأول له

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:14 م
بطل من ورق
بطل من ورق
ريهام كمال
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حكاية فيلم اليوم عن فيلم من أهم الأفلام التي حققت أسطورة النجم الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، وهو "بطل من ورق".

بدأت الحكاية بأن الدور كان مكتوبًا بالأساس للنجم الكبير الراحل أحمد زكي، وظل ينتظره لفترة طويلة جدًا.

وكان زكي مترددًا لأنه قدم أدوارًا كوميدية عدة قبلها، مثل "البيه البواب"، و"أربعة في مهمة رسمية"، وكان يريد تقديم فيلم جاد.

فاختارت الشركة المنتجة النجم الشاب وقتها ممدوح عبد العليم، لأداء الدور كمفاجأة للجمهور، وحقق به أسطورته، بشخصية "رامي قشوع" التي مازالت في أذهان الجمهور حتى الآن، وكان ذلك عام 1988.

لم تكن شخصية رامي في الفيلم من أصل فلاحي، وأضاف ممدوح عبدالعليم، هذه التفصيلة. كما أضاف المنديل الأحمر المستخدم في المشهد الأخير في الفيلم.

جاء اسم "رامي قشوع"، كاقتراح من المنتج، حيث أن كان له صديق سكندري يحمل نفس الاسم، ولكن شخصية رامي في الحقيقة غير مرتبطة بقصة الفيلم.

فيلم "بطل من ورق" بطولة ممدوح عبد العليم، أثار الحكيم، صلاح قابيل، أحمد بدير، يوسف داوود، أمل إبراهيم، مجموعة من الفنانين، ومن إخراج نادر جلال.

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