أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز





اقترب نادي بيراميدز من إتمام التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن المنتظر أن ينتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز، ولمدة 3 مواسم، مقابل الحصول على 100 مليون جنيه، بعدما توصل الطرفان لاتفاق مبدئي على التفاصيل المالية.





وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي أبدى مرونة كاملة في إتمام الصفقة إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





وتابعت التقارير، أن النادي الإنجليزي تواصل مع رمضان صبحي وأكد لهم عن رغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.



