مورينيو يحدد بديل هاري كين في توتنهام

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني دييجو كوستا نجم هجوم أتليتكو مدريد الإسباني مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد.


وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي طلب من إدارة النادي التعاقد مع النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مورينيو يرغب في الاستفادة من خبرات كوستا ليكون المهاجم الإحتياطي في الفريق للمهاجم الأساسي القائد هاري كين.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوستا سبق له اللعب تحت قيادة مورينيو في صفوف تشيلسي الإنجليزي وقدم كوستا صاحب الأصول البرازيلية واحدة من أفضل فتراته.

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