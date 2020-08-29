أماكن السهر لعمرو دياب تقترب من الـ6 مليون مشاهدة

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تصدرت أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ومؤشرات البحث في جوجل ويوتيوب، حيث ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع زوجها الفنان عمرو دياب خلال الاغنية وقامت بالرقصات الخفيفة.



واقتربت" أماكن السهر " من ال ٦ مليون مشاهدة في خمس أيام فقط منذ أن تم إنطلاقها عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب في موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتعد أغنية أماكن السهر هى ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والمختلفة حيث أبهرنا بالعديد من الأغاني التي تتماشي مع كل جيل.



وكان الفنان عمرو دياب أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.