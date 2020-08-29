أماكن السهر لعمرو دياب تقترب من الـ6 مليون مشاهدة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:06 م
اماكن السهر
اماكن السهر
سيدة صادق
Advertisements
"

تصدرت أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ومؤشرات البحث في جوجل ويوتيوب، حيث ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع زوجها الفنان عمرو دياب خلال الاغنية وقامت بالرقصات الخفيفة.

واقتربت" أماكن السهر " من ال ٦ مليون مشاهدة في خمس أيام فقط منذ أن تم إنطلاقها عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعد أغنية أماكن السهر هى ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والمختلفة حيث أبهرنا بالعديد من الأغاني التي تتماشي مع كل جيل.

وكان الفنان عمرو دياب أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ 41 دقيقة

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

صدمة لجماهير برشلونة بشأن الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي

منذ ربع ساعة

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

ليس سواريز.. كومان يُحدد مستقبل مهاجم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

07:48 م

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز

07:31 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى