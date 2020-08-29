فخري الفقي: المدن الجديدة شرايين أمل جديدة لمستقبل أفضل (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مخالفات البناء التي يتصدى لها الرئيس السيسي قضية قديمة منذ 40 عامًا وسببها الزيادة السكانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحريرط، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم السبت أن مصر تزداد سنويا بين 2 و2.5 مليون نسمة.

وأكد أنه تم عمل مدن جديدة بها كل الخدمات والمرافق، ومدن صناعية ومدارس وغيره، وطرق جديدة لتكون مدن عمرانية متكاملة.

وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن 7% فقط من مساحة مصر مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن المدن الجديدة التي تنشأها الدولة شرايين أمل جديدة نحو مستقبل أفضل.

وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن مصر الدولة الوحيدة في قارة إفريقيا بها معدل النمو إيجابي، بسبب الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مؤكدا أن بين 30 دولة عالمية لم يتأثر التصنيف الائتماني لها.

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.

التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة

تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".
وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

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