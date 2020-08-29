أستاذ علوم سياسية تعليقًا على تصريحات السيسي: "رسائل مهمة للداخل والخارج" (فيديو)

Advertisements

قال أشرف سنجر، أستاذ علوم السياسية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بمثابة رسائل مهمة للداخل والخارج.



وأضاف خلال مداخلة عبر لقاء مباشر مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن المشروعات التي يتم تنفيذها تعطي رسالة للداخل وهي رسالة طمأنة، أن قائد الدولة مهموم بتحقيق رفاهية المواطن، موضحا أن محور المحمودية يخدم قطاعًا كبيرًا من النقل، ويخدم محافظة الإسكندرية السياحية، والساحل الشمالي، والجامعات الجديدة في العلمين.



وكشف عن أن من ضمن الرسائل الموجهة إلى الداخل، أن المواطن في مصر تحت يد أمينة تسعى إلى زيادة معدل الدخل القومي، وزيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي، فضلا عن تطوير البنية التحتية.



وأشار سنجر إلى أن مصر أصبحت دولة قوية تسعى لتقديم كل ما لديها، مؤكدًا من أساسيات نجاح الرئيس والحكومة هو تلبية احتياجات المواطنين.



واستطرد أستاذ علوم السياسية أن الرئيس السيسي يسعى إلى طمأنة المواطن أن البنية الأساسية والتحتية، والاقتصاد القومي، في نمو، موضحا أن الرسالة الموجهة إلى الخارج هي سرعة إنجاز المشاريع.





وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.



التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة



تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.



ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.



وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".



وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.



وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".