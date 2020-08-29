فخري الفقي: نزيد 2.5 مليون مواطن سنويا.. والتعليم هو الحل



وأشار مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إلى أن المصريين متكدسين في حوالي 7% من مساحة السكان، والباقي غير آهلة بالمواطنين، قائلا: "يا مواطن، اخرج من الوادي الضيق، الدولة عاملة 14 مدينة جديدة، لازم نقضي على فكرة البقاء بجوار الأهل".



وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.



التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة



تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.



ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.



وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".



وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.



وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مشكلة مخالفات البناء، موجودة منذ ما يقرب من 40 عاما، وهذا يرجع إلى ارتفاع مؤشر نمو السكان في مصر، حيث نزيد بحوالي 2.5 مليون مواطن سنويا.وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ اليوم السبا أن معدل المواليد سيقل تدريجيا بالاهتمام بالتعليم والتحضر، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت إلى بناء المدن الجديدة والطرق الجديدة وبها كافة الخدمات المتكاملة.