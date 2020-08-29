السجيني: حديث الرئيس السيسي عن مخالفات البناء يتوافق مع مجلس النواب (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:45 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع ترعة المحمودية وغيرها من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية أرسل رسائل عدة للجميع، مشيرًا إلى أن حديثه عن خطر مخالفات البناء يتوافق مع رأي مجلس النواب.

وأضاف السجيني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "التعدي غير المخطط سواء بالبناء على الأرض الزراعية أو البناء غير المخطط في أرض بدون رخصة يؤثر بشكل سلبي على الدولة، وحاضر الوطن ومستقبله.

وتابع "الرئيس وجه أيضًا رسالة طمأنة إلى المحافظين ورؤساء الأحياء وكل من له اختصاص تنفيذي لمواجهة مسألة التعدي، كما أرسل رسالة طمأنينة للمجتمع المتخصص بأنه سيتم طرح خطط أراضي بشكل مخطط بعيدًا عن منظومة الفساد تساعدك على البناء عليها تحت رعاية الدولة.

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.

التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة

تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.
 

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".
وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

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