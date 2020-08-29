الفائز بأعلى الأصوات في انتخابات البيطريين: المرحلة القادمة تحتاج إلى الاستقرار المهنى

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
قال دكتور محمد شفيق الفائز بأعلى الأصوات فى تاريخ نقابة الأطباء البيطريين لمقعد تحت سن 15 سنة، عن سعادته بالمرحلة الجديدة فى العمل النقابى، معبرا عن شكره للقائمين على العملية الانتخابية بداية من الدكتور أشرف قاسمت فى لجنة لتلقى الطلبات وصولا للدكتور البدرى أحمد ضيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على المجهود الرائع الذى قاموا به لاتمام هذه العملية الانتخابية.

كما شكر الدكتور خالد العامرى النقيب السابق الذى وضع بذرو حقيقية كثيرة بعضها رأينا ثمارها وبعضها رأينا زهورها، وبعضها لم يثمر ويجب علينا ان نكملها حتى نرى ثمارها فالعمل النقابى يحتاج الى مجهودات الكبير.

واوضح شفيق ان المرحلة القادمة تحتاج الى بعض الاستقرار المهنى، ونعمل بروح الفريق وكلنا علم ان من يعمل كثيرا يخطىء ونكتسب الخبرات من الاخطاء ونبنى عليها الصحيح للخروج باعمال ناجحة ومن لا يعمل لا يخطىء ولا يصصح ولا ينتج، اتمنى من الجميع الالتزام بالعمل النقابى واتمنى الارتقاء والسمو المهنى فى الفترة القادمة.

وتقدم بالتهنئة للدكتور خالد سليم على الفوز وهو تكليف كبير من الاطباء البيطريين وأؤكد على كلمته فى تفعيل اللجان هذه البداية للعمل الحقيقى، واتمنى تنمية مهنية مستدامة تواكب متطلبات العصر وتوجهات الدولة فى التنمية المستدامة، وكل نقابة لها محور قومى، واشكر كل من انتخب المجلس الجديد ومن لم ينتخب، وخالص التهنئة للمجلس الجديد وعلى رأسهم النقيب الدكتور خالد سليم.

هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة البيطريين المصرية نقابة البيطريين نقابة أطباء بوابة الفجر انتخابات نقابة البيطريين الفجر

أخبار تهمك

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ ساعة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين يعلن هيئة المكتب (صور)

تعرف على المقاعد الشاغرة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة "البيطريين"

كافة التفاصيل حول انتخابات التجديد النصفي للبيطريين (تقرير)

قبل عملية التصويت.. ننشر عناوين المقرات الانتخابية بالتجديد النصفي لنقابة "البيطريين"

من هو خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر

رسميا.. خالد سليم نقيبا عاما لأطباء بيطريين مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

04:58 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

03:29 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

06:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى