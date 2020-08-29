الفائز بأعلى الأصوات في انتخابات البيطريين: المرحلة القادمة تحتاج إلى الاستقرار المهنى

قال دكتور محمد شفيق الفائز بأعلى الأصوات فى تاريخ نقابة الأطباء البيطريين لمقعد تحت سن 15 سنة، عن سعادته بالمرحلة الجديدة فى العمل النقابى، معبرا عن شكره للقائمين على العملية الانتخابية بداية من الدكتور أشرف قاسمت فى لجنة لتلقى الطلبات وصولا للدكتور البدرى أحمد ضيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على المجهود الرائع الذى قاموا به لاتمام هذه العملية الانتخابية.





كما شكر الدكتور خالد العامرى النقيب السابق الذى وضع بذرو حقيقية كثيرة بعضها رأينا ثمارها وبعضها رأينا زهورها، وبعضها لم يثمر ويجب علينا ان نكملها حتى نرى ثمارها فالعمل النقابى يحتاج الى مجهودات الكبير.





واوضح شفيق ان المرحلة القادمة تحتاج الى بعض الاستقرار المهنى، ونعمل بروح الفريق وكلنا علم ان من يعمل كثيرا يخطىء ونكتسب الخبرات من الاخطاء ونبنى عليها الصحيح للخروج باعمال ناجحة ومن لا يعمل لا يخطىء ولا يصصح ولا ينتج، اتمنى من الجميع الالتزام بالعمل النقابى واتمنى الارتقاء والسمو المهنى فى الفترة القادمة.





وتقدم بالتهنئة للدكتور خالد سليم على الفوز وهو تكليف كبير من الاطباء البيطريين وأؤكد على كلمته فى تفعيل اللجان هذه البداية للعمل الحقيقى، واتمنى تنمية مهنية مستدامة تواكب متطلبات العصر وتوجهات الدولة فى التنمية المستدامة، وكل نقابة لها محور قومى، واشكر كل من انتخب المجلس الجديد ومن لم ينتخب، وخالص التهنئة للمجلس الجديد وعلى رأسهم النقيب الدكتور خالد سليم.





هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.



