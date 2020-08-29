برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين بأوروبا

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

رسالة جديدة يبحث من خلالها المستثمرين في المجال الرياضي عن تقديم مواهب، لمضاعفة المحترفين المصريين بالخارج، من خلال برنامج اكتشاف المواهب "you are the star" المقرر انطلاقه في جميع محافظات مصر.
ويستهدف البرنامج من خلال التعاون مع اتحاد الميني فوتبول وشركة تسويق، الوصول إلى جميع المواهب في جميع المحافظات، والسعي بكل جهد لتحقيق حلمهم.

وقرر القائمون علي البرنامج الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية، وخبراء دوليين،  توفير فرصة معايشة لـ10 لاعبين في أندية أوروبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تذليل كل العقبات في الاحتراف. 

ويضم المشروع ثلاث مراحل، الأولى هي تقييم جميع اللاعبين في المحافظات وفق معايير دولية تضعها لجنة خبراء أجانب، ثم الخضوع إلي اختبار أمام مسئولي أندية أوروبية، وبعض نجوم كرة القدم المصرية، والأخيرة، هي انتقاء 4 فرق تتنافس عبر برنامج سيذاع تليفزيونيا، لاختيار أفضل اللاعبين من خلال تصويت الجمهور، وتقييم لجنة الخبراء الأجانب.

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ 18 دقيقة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

منذ ساعة الا ربع

3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ أقل من ساعة

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

03:29 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

06:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى