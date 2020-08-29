تشيلسي ينقض على نجم ميلان

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يخطط لتعزيز وتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل عدم إقتناع فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.


وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي دخل أجندة النادي اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن دوناروما لا يعتبر الحارس الوحيد الذي ضمن أجندة البلوز، حيث تم طرح العديد من الأسماء على رأسها يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني وأندريه أونانا حارس مرمى آياكس الهولندي.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دوناروما البالغ من العمر 21 عامًا إنضم إلى ميلان في 2013 وتم تصعيده للفريق الأول في 2015 وخاض مع النادي الإيطالي حتى الآن 203 مباراة وأن عقده ينتهي في 2021.

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