الموت يفجع الفنان سعد لمجرد

Advertisements

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن وفاة عمه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق لمجرد: عمي "محمد لمجرد" في ذمة الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله.



وأضاف: واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ،اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون.



يذكر أن لمجرد حقق نجاحات كبيرة بأحدث أعماله الغنائية الجمال عدى الكلام وتصدر التريند أكثر من مرة.



