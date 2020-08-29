الموت يفجع الفنان سعد لمجرد

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن وفاة عمه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق لمجرد: عمي "محمد لمجرد" في ذمة الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله.

وأضاف: واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ،اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن لمجرد حقق نجاحات كبيرة بأحدث أعماله الغنائية الجمال عدى الكلام وتصدر التريند أكثر من مرة.

أخبار تهمك

3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ أقل من ساعتين

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

03:29 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

06:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى