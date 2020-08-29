تفاصيل اتهام صاحب مكتبة بالتحرش بطفلة ٦ سنوات في المنصورة

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حررت سيدة من قرية جديدة الهالة مركز المنصورة، محضرا تتهم فيه صاحب مكتبه مقيم بنفس القرية، بالتحرش بنجلتها ذات 6 سنوات، وملامسة أجزاء حساسة من جسمها.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز المنصورة، من " إنجي ا ع" موسي 45 سنة، ومقيمة جديدة الهالة التابعة للمركز، باتهام " وليد ع س " ٤٦ عام من نفس القرية بالتحرش بنجلتها " مريم ع ا" ٦ سنوات وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال قيامها بشراء بعض الاحتياجات، تم ضبط المتهم.



وبمواجهته انكر ما نسب وتحرر المحضر ٤٣٧٣ جنح مركز المنصورة، وجارى التحقيق فى الواقعة.



وعلي صعيد اخر، لقيت بائعة فاكهة، مصرعها بطلق ناري خطأ، من تاجر مخدرات بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة حال قيامه بالتهويش بالسلاح لترهيب زوجته.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز المنزلة، بيفيد بإستقبال مستشفي المنزلة، منال محمد أبو الفرح 53 سنة وشهرتها أم توفيق، جثة هامدة، إدعاء طلق نارى عليها، من أحد تجار المخدرات بالقرية.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، بقيادة المقدم احمد فريد وكيل الفرع بالمنزلة، والرائد صلاح عوده رئيس مبتحث مركز شرطة المنزلة، وتبين أنه أثناء قيام السيدة ببيع الفاكهة فى القرية خرجت طلقة من سلاح نارى بحوزة حماده حجاج، أحد تجار المخدرات، بالقرية بالخطأ كانت لتهويش زوجته ولكنها استقرت فى بائعة الفاكهة مما أسفر عن مصرعها فى الحال.



وتحرر عن الواقعة المحضر الازم للعرض علي النيابة، فيما تكثف رجال المباحث من جهودها لضبط المتهم.



وعلي صعيد اخر لقي شاب مصرعه فى مشاجره بينه وبين جيرانه بسبب خلافات بينهما، بمنطقة المجمع الإسلامى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد

بورود بلاغ لضباط مباحث مركز طلخا، بوفاة شاب يدعى كريم ممدوح 25 عام فى مشاجرة بمنطقة المجمع الإسلامى التابعة للمركز.



وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث طلخا لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وجيرانه منذ فترة، وتجددت الخلافات بينهما مرة أخرى قام على إثرها جيرانه بضربه بشومة على رأسه، تم نقله للمستشفى وتوفى بإصابته، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم ضبط الجناة والتحقيق فى الواقعة.