أمهات مصر يناشدن بمنح الطالب الراسب إعفاء سنة من دفع رسوم رسوبه

ناشدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء بإعادة النظر في قانون دفع رسوم الطلاب الراسبين في الجامعات، وذلك بما يتناسب مع ظروف أولياء الأمور المادية.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن ليس هناك إختلاف علي أن الطالب الراسب يدفع تكاليف رسوبة، وهناك من يسئ إستخدام المجانية، ويتعمدون الرسوب لعدة سنوات وهؤلاء عبء كبير علي الدولة، ولكن مراعاة لظروف أولياء الأمور من الأفضل أن يتم منح الطلاب فرصة في أول سنة رسوب، علي ان يطبق قانون دفع رسوم الرسوب في السنة الثانية للرسوب وبشكل تدريجي.



