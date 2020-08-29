3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أنه في حالة تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية فإن النادي الإنجليزي سيستفيد من صفقة البرغوث الأرجنتيني في 3 جوانب.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أول هذه الجوانب ستكون تقدمه للمركز السابع أو السادس من حيث بيع القمصان مع العلم أنه يتواجد في المركز العاشر في الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ثاني جانب ستتجاوز فيه مجموعة سيتي المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي حاجز الخمس مليار دولار قيمة تجارية في حالة التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

وأكدت التقارير الصحفية أن ثالث جانب فإنه من المتوقع زيادة متابعي المان سيتي على مواقع التواصل الإجتماعي بواقع 2 مليون متابع خلال الثماني والأربعين الأولى من الإعلان عن الصفقة ومضاعفة هذا الرقم بعد سنة.


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