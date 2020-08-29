حزب المصريين: رسائل السيسي بالإسكندرية تتسم بالشفافية والوضوح

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
ثمن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة وجيزة من عمر الوطن افتتاح عدد مهول من المشروعات القومية؛ الأمر الذي جعل مصر من بين مصاف الدول المتقدمة.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إن المشروعات القومية تفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي؛ ما يترتب عليه انخفاض معدل البطالة؛ علاوة على أنها تُسهم بدورها في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن تلك المشروعات من شأنها حل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية؛ والتي سيجني ثمارها الشعب المصري في القريب العاجل.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي شعلة نشاط، ولا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب والمتواصل في جميع المجالات من أجل النهوض بمصر واستكمال مسيرة التقدم والبناء والتنمية والتعمير على كافة الاتجاهات، موضحًا أن إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الدولة المصرية خلال فترة عصيبة من عمر الوطن لا حصر لها ومن ينكر ذلك الأمر فهو جاحد ولا يعترف بالحقيقة الموجودة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الرئيس يعمل في جميع الاتجاهات وكافة القطاعات في آن واحد للنهوض بمصرنا الغالية حتى أعاد للدولة المصرية مكانتها المرموقة.

وأوضح أن مصر عادت من جديد لقيادة المنطقة بأكملها، وباتت كلمتها مسموعة على الساحة العالمية، بسبب قوة وشجاعة الرئيس السيسي الذي لا يكل ولا يمل لرفعة شأن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الإعلام الكاره لمصر يصدر دائمًا صورة سلبية ويفبرك الحقائق في طريقة مباشرة لتضليل عقول المصريين وإثارة الفتنة ضد الدولة واستقراها؛ ولا يعلمون أن المصريين خلال الوقت الحالي أصبحوا يتمتعون بقدر عال من الوعي ويثقون ثقة عمياء في القيادة السيساية الممثلة في الرئيس السيسي ويصطفون خلفه من اجل استمرار مسيرة البناء والتعمير ومن أجل تشييد المزيد من الإنجازات في الدولة التي تغيرت وأصبحت من مصاف الدول المتقدمة بفضل قيادتها الحكيمة.

وثمن رئيس حزب "المصريين"، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية فيما يتعلق بالبناء المخالف والتعديات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تحذير المواطنين من الاستمرار في الأوضاع المخالفة والتي ستتسبب في نتائج وخيمة ستعم على الدولة والمواطن معا، موضحًا أن أن البناء المخالف ظاهرة تؤرق الدولة المصرية، وتُشكل خطورة بالغة على المواطنين، ويجب الاستماع جيدا لرسائل الرئيس السيسي وتطبيقها على أرض الواقع لأنه لا يريد إلا الخير لمصر وشعبها العظيم ويتحدث بلغة الأرقام وبحسابات دقيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا حزب المصريين بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ أقل من ساعة

3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

منذ أقل من ساعة

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

برلمانية بعد افتتاح أنفاق قناة السويس: السيسي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

برلمانيون عن افتتاح السيسي لمصانع أبو رواش: الرئيس لا يكل ولا يمل ويعمل في جميع الاتجاهات

"المصريين": منتدى غاز المتوسط إنجاز جديد للسيسي

حزب المصريين: "هيومن رايتس" منظمة إرهابية تسعى لتشويه سمعة مصر

رئيس حزب "المصريين" ينعى شهداء التركمانية.. ويؤكد: الإرهاب الأسود لن يزيدنا إلا تماسكا

"المصريين": حرص السيسي على التواصل مع البسطاء يؤكد إحساسه بمعاناتهم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

03:29 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

06:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى