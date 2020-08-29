بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، ملف ثلاثي الأهلي المعار لصفوف سموحة في الموسم الجديد.

 

ورفض فايلر فكرة تجديد إعارة صلاح محسن، مهاجم الفريق لسموحة، فى الموسم المقبل.

 

وطلب فايلر من لجنة التخطيط عودة اللاعب بجانب زميله فى الفريق محمد عبدالمنعم، على أن يتم استمرار ناصر ماهر لعدم الحاجة لجهوده فى الوقت الراهن.

 

وجاء طلب فايلر بعودة محسن لحل المشاكل الهجومية التى يمر بها الفريق الأحمر.

 

وكان فايلر قد حسم عودة محمد شريف، المعار إلى صفوف إنبى، وأكرم توفيق، المعار إلى الجونة، ولم يتحدد بعد موقف أحمد ياسر ريان الذى ترغب لجنة التخطيط فى الاستفادة من جهوده فى الموسم المقبل.

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