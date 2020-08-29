مي الغيطي مع أحمد مالك في عمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

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تشارك الفنانة مي الغيطي، الفنان أحمد مالك، في مسلسل "تحقيق" وهو من تأليف محمد المباح والذي يستعد فريق العمل به للتجهيز له.





وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها أحمد مالك الفنانة مي الغيطي في عمل فني كثنائي، وذلك عقب فيلم "اشتباك" ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، و"الجزيرة"،"قمر 14".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي الغيطي مشاركتها في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"،بطولة المسلسل آسر ياسين، منه شلبى، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، ومى الغيطى.