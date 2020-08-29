ياسمين صبري تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها





وتبادل جمهور "ياسمين"، معها التعليقات ، وجائت التعليقات الآخري كالتالي: "منورة الدنيا، أجمل بنت عربية، فدوة، ماشاء الله جميلة، أكيد أبو هشيمة اللي بيصورك".





وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه"، مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

نشرت الفنانه ياسمين صبري، صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت "ياسمين"، في الصورة وكانت ترتدي فستان طويل وتجلس علي الشاطئ وتركت شعرها البني الكيستنائي منسدلاً علي كتفيها وإعتمدت علي مكياج خفيف ليبرز رقة ونعومة ملامحها المصرية الجذابة.