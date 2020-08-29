تريزيجيه يسجل هدفاً فى فوز أستون فيلا الودي على ويمبلدون









حقق نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق ويمبلدون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين وديا استعدادا لبداية الموسم الجديد فى إنجلترا.





وسجل محمود حسن سجل هدفا بهذه المباراة بينما شارك ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين فى ويلز.





يذكر أن نادي أستون فيلا يخوض حاليا معسكر فى دولة ويلز استعدادا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وكان نادي أستون فيلا قد نجح فى البقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتفادي الهبوط فى الموسم الماضي.



