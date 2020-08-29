أحمد زاهر ضيف هنا الزاهد في "هزر فزر"

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شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه بمجموعة من الصور الجديدة له من خلال لقاءه مع الفنانة هنا الزاهد في برنامج "هزر فزر"، عبر فضائية cbc.



وعلق زاهر على الصور قائلا: انتظرونا في برنامج هزر فزر مع هنا الزاهد السبت و الاحد اليوم و غدا علي cbc.





وتظهر الفنانة هنا الزاهد، لأول مرة في حياتها كمقدمة برامج، في برنامجها الترفيهي الجديد “هزر فزر” وذلك من خلال شاشة قناة “CBC”، وتستضيف كوكبة من النجوم.



يذكر أن أحمد زاهر كان قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل البرنس بطولة النجم محمد رمضان وكوكبة من النجوم.

