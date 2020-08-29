احتجاجات طرابلس تتوسع.. وحكومة الوفاق تتصدع (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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استمرار في التصعيد من المتظاهرين بالعاضمة الليبية طرابلس وسط تطورات متسارعة للحراك الشعبي مع انضمام نشطاء من المناطق المجاورة لطرابلس مطالبين برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

 

وأغلق المتظاهرون الطريق الساحلي الرابط بين مدينة مصراتة وطرابلس مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزتهم الميليشيات، وفقًا لما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

ومع اتساع الاحتجاجات أصدر المجلس الرئاسي الوفاق قرارا بوقف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري رسميا بسبب عدم حماية المتظاهرين لكن مصادر ليبية أعلنت وقف وزير داخلية الوفاق على خلفية تخطيطه لمحاولة انقلابية على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بالتنسيق مع خالد المشري وتنظيم الإخوان.. فهل تنهار الوفاق؟

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