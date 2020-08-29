وزير السياحة: متحف المركبات مبهر.. وشكرا للعاملين (فيديو)

واختتم العناني تدوينته قائلًا، "لكل زملائي في الوزارة الذين يعملون بكل جد وإخلاص، خالص تقديري واحترامي لكم جميعًا"، وأرفق بالتغريدة الفيديو التالي:

واختتم العناني تدوينته قائلًا، "لكل زملائي في الوزارة الذين يعملون بكل جد وإخلاص، خالص تقديري واحترامي لكم جميعًا"، وأرفق بالتغريدة الفيديو التالي:

دون الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: "‏بعد الافتتاح المبهر لقصر البارون إمبان، يفتتح قريبًا جدًا للجمهور متحف المركبات الملكية في بولاق، بعد مشروع تطوير استمر عدة سنوات، وهو مشروع أثري هام سيبهر المصريين والسائحين عند زيارته"

دون الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: "‏بعد الافتتاح المبهر لقصر البارون إمبان، يفتتح قريبًا جدًا للجمهور متحف المركبات الملكية في بولاق، بعد مشروع تطوير استمر عدة سنوات، وهو مشروع أثري هام سيبهر المصريين والسائحين عند زيارته"

في سياق آخر، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن جهازية متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ للافتتاح في شهر أكتوبر القادم، وكذلك جهازية تنفيذ نقل المومياوات الملكية من مقرها المؤقت في المتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ولكن هنا أسباب تدعوا لتأجي الموكب.





وأضاف العناني عبر فيديو التقطته كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، أن زوراب بولوكوتشيفيلي أمين منظمة السياحة العالمية، قال له، لو أن هذا الموكب تم في الظروف الحالية فلن يحدث الضجة المطلوبة سياحيًا، حيث أشار إلى أنه من المفترض أن يتم في أجواء تسمح بتواجد أعداد كبير دون أقنعة واقية أو تباعد اجتماعي.





وأشار العناني إلى أن أمين منظمة السياحة العالمية قال إنه سيكون متواجدًا مع وفد كبير لحضور الموكب، وكذلك عد من الشخصيات العالمية الرسمية، لذا كان من الضروري تأجيل الموكب حتى تكون الظروف مواتية، ولما بعد مرور أزمة كورونا كاملة.



