 سوني تستعد للكشف عن تفاصيل هاتفها Xperia 5 II

تستعد شركة Sony اليابانية للكشف عن أحدث هواتفها الذكية ، Xperia 5 II ، في 17 سبتمبر في حدث عبر الإنترنت.





يعتبر هذا الهاتف خليفة لـ Xperia 5 الذي تم إطلاقه العام الماضي ، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة 6.1 بوصة FHD + OLED مع معالج Snapdragon 865.









هاتف Xperia 5 II





سيأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي القابل للتوسيع.





يحتوي الهاتف على مجموعة من الكاميرات الخلفية واسعة للغاية وواسعة للغاية ومتعددة الاستخدامات ، إحداها بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 1.7 والأخرى 12 ميجابكسل بفتحة f / 2.4 وزوم بصري 3x ، مع كاميرا فائقة الاتساع من 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2.





يتميز Xperia 5 II بتسجيل الفيديو بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K HDR ، ويأتي مزودًا ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير ، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C ، ويحتوي الهاتف على مقبس سماعة رأس.





تخطط الشركة اليابانية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Xperia 8 Lite في الأيام المقبلة ، وتحديداً في الأول من سبتمبر المقبل.





Xperia 8 Lite له نفس الهيكل الرئيسي والمواصفات مثل Xperia 10 ، الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 ، باستثناء أنه يتضمن إمكانيات مختلفة في إعدادات الكاميرا الرئيسية.





يأتي Xperia 8 Lite بمعالج Snapdragon 630 الذي تم الكشف عنه منذ أكثر من 3 سنوات.



