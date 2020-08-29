سوني تستعد للكشف عن تفاصيل هاتفها Xperia 5 II

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:31 م
سوني
سوني
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 سوني تستعد للكشف عن تفاصيل هاتفها Xperia 5 II

تستعد شركة Sony اليابانية للكشف عن أحدث هواتفها الذكية ، Xperia 5 II ، في 17 سبتمبر في حدث عبر الإنترنت.

يعتبر هذا الهاتف خليفة لـ Xperia 5 الذي تم إطلاقه العام الماضي ، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة 6.1 بوصة FHD + OLED مع معالج Snapdragon 865.


هاتف Xperia 5 II

سيأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي القابل للتوسيع.

يحتوي الهاتف على مجموعة من الكاميرات الخلفية واسعة للغاية وواسعة للغاية ومتعددة الاستخدامات ، إحداها بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 1.7 والأخرى 12 ميجابكسل بفتحة f / 2.4 وزوم بصري 3x ، مع كاميرا فائقة الاتساع من 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2.

يتميز Xperia 5 II بتسجيل الفيديو بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K HDR ، ويأتي مزودًا ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير ، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C ، ويحتوي الهاتف على مقبس سماعة رأس.

تخطط الشركة اليابانية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Xperia 8 Lite في الأيام المقبلة ، وتحديداً في الأول من سبتمبر المقبل.

Xperia 8 Lite له نفس الهيكل الرئيسي والمواصفات مثل Xperia 10 ، الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 ، باستثناء أنه يتضمن إمكانيات مختلفة في إعدادات الكاميرا الرئيسية.

يأتي Xperia 8 Lite بمعالج Snapdragon 630 الذي تم الكشف عنه منذ أكثر من 3 سنوات.

يحتوي الهاتف على شاشة LCD عالية الدقة بحجم 6 بوصات وشاشة تعمل باللمس وكاميرا مزدوجة في الخلف. يشير الإعلان الترويجي للهاتف إلى أن Xperia 8 Lite سيلتقط صورًا ممتازة من شأنها إبراز الهدف ، ما يعني أن الكاميرا بدقة 8 ميجابكسل ستحتوي على مستشعر عمق متطور. يحتوي الهاتف أيضًا على تقريب بصري 2x.

 سوني تستعد للكشف عن تفاصيل هاتفها Xperia 5 II

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