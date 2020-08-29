البطة ضاعت.. أحمد حاتم يداعب جمهوره عبر "إنستجرام"

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان أحمد حاتم، التفاعل الدائم مع محبيه من خين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.


وغازل أحمد حاتم، جمهوره بصورة جديدة له علر حسابه الرسمي بإنستجرام، وظهر حاتم بالصورة وهو نائم بالسرير وداعب جمهوره كالعادة وكتب :قليل من اللامبالة كثير من المحبة البطة ضاعت. 


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم، مشاركتها في فيلم "الغسالة"، بجانب هنا الزاهد وعدد من الفنانين وتم عرضه بدور عرض السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك


كما يُشارك الفنان أحمد حاتم، في فيلم جديد يحمل اسم "ريتسا"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع سبتمبر المقبل ، بعد إنهاء التعاقدات مع باقي النجوم.

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