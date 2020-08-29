مصطفى حجاج يطرح أحدث إصداراته بعنوان "أبويا قالي زمان" مع رضا البحراوي

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان مصطفى حجاج​، أغنيته الجديدة بعنوان "أ​بويا قال لي زمان​"، والتي تجمعه بالفنان المصري ​رضا البحراوي​.


الأغنية من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسي، كما نشر حجاج فيديو من كواليس تصوير الأغنية.


الجدير ذكره ان مصطفى حجاج كان قام مؤخرا بغناء شارة مسلسل "خيانة عهد"، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

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