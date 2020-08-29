حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول اقتراب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من الحصول على خدمات التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، بالموسم الجديد.

وتوترت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وهو ما ظهر خلال مباراة المقاولون العرب، الأخيرة والتي خصر فيها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

ونفى الليبي مهند عون وكيل أعمال اللاعب فى تصريحات إعلامية، ما تردد حول عرضه على القلعة الحمراء، موضحًا أنه لا يعرف شيئا عن سر الإصرار على ربط فرجانى ساسى بالنادي الأهلي على الرغم من استمرار تعاقد اللاعب وشعوره بالراحة مع ناديه.

وشدد وكيل أعمال الدولى التونسى أن علاقة ساسى مع مسئولى الزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون رائعة ولا صحة لما يتردد عكس ذلك .

وقال أن فرجانى ساسى يعشق جماهير الزمالك ويحترم مسئولي النادي الأبيض وعلاقته رائعة بأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وعقده ممتد حتى نهاية موسم 2021 المقبل واللاعب يرحب بالتجديد لناديه ولا يوجد شروط جزائية فى عقده مع القلعة البيضاء .

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