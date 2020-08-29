غلق جزئي لطريقي الفيوم وإسكندرية الصحراوي لمدة 4 أيام

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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‫أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ قطع عرضي بطريق الفيوم وطريق اسكندرية الصحراوي، لتوصيل كابلات كهرباء بمحاور ميدان الرماية خاص بمشروع تطوير طريق الفيوم‬‪ .‬

‫وأشارت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء وذلك لمدة "٤ ايام" ابتداء من يوم الأحد الموافق 30/8/2020 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 علي أن تكون الأعمال بدء من الساعة 12 صباحآ حتي الساعة 6 صباحآ دون تعطيل حركة المرور‬‪.‬

‫ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال و التنسيق مع الشركة المنفذة علي أن يتم رد الشئ لأصله فور الانتهاء من الأعمال‬‪.

‫وتناشد محافظة الجيزة قائدي المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالتعليمات المرورية وسوف تقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بالموقع‬.

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءتها


تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتاكد من كفاءة الانفاق واستخدام المواطنين لها دون اى معوقات، مشدداً على ضرورة اجراء الصيانات الدورية للسلالم الكهربائية وتكثيف خدمات الامن والنظافة بالانفاق. 

كما تفقد محافظ الجيزة حجرات المراقبة الخاصه بالانفاق للوقوف على متابعه الحاله العامه بالداخل والخارج وللتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة موجها بعدم السماح بوجود اى مخلفات والاهتمام بمستوى النظافه داخل وخارج الانفاق.

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس ميدان الجيزة موجها بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافيتريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين علية وازاله احد الاكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله باخر حضارى داخل الموقف وفقا للاشتراطات المنظمة لذلك.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة النظافه والتجميل ورئيس جهاز السرفيس .

وتابع محافظ الجيزة اعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبد الرحيم صبرى بحى الدقى حيث تم التأكيد على الشركة المنفذه بالالتزام باعلى المعايير فى التنفيذ .

وكان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لارصفه المشاه وتواجد للمخلفات والقمامه، حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

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ميدان الرماية ميدان الرماي غلق طريق الفيوم غلق طريق اسكندرية الصحراوي الجيزة احمد راشد

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