ماجد المصري يشوق جمهوره لمسلسل "الوجه الآخر"

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شوق الفنان ماجد المصري، متابعيه، لمسلسه الجديد "الوجه الآخر" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وشارك "المصري" برومو مسلسل "الوجه الآخر"، وكتب تعليقا قائلا: "مسلسل (الوجه الآخر) إن شاء الله على قريبا على cbc، إن شاء الله يعجبكم".


مسلسل "الوجه الآخر"بطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل وإخراج سميح القاش.

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