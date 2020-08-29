بأمر النائب العام.. حبس المتهم بقتل 3 من أقاربه بكفر الدوار

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس متهم احتياطيًّا لاتهامه بقتل ثلاثة من ذويه بدائرة قسم كفر الدوار.





تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «مباحث قسم شرطة كفر الدوار» بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة وطفلين منحورة أعناقهم، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرتهم في عقار بـ(عزبة عثمان) بدائرة القسم، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين الثلاثة.





وسألت «النيابة العامة» والدة المتوفاة وعمها اللذين أكدا وجودَ خلافاتٍ دائمة بين المجني عليها وأهل زوجها.





وقد أكدت تحريات الشرطة أن مرتكب الواقعة هو نجل عم المجني عليها، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه لاستجوابه، والذي أرشد الشرطة خلال ضبطه عن سلاح الجريمة (سكين)، الذي عُثر عالقًا به آثار دموية، كما عُثر على (سلسلة فضية) بمسرح الجريمة أقرَّ المتهم أنها مِلكه، وأنه فقدها خلال ارتكابه الواقعة.





هذا، وقد أقرَّ المتهم في تحقيقات «النيابة العامة» بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليهم الثلاثة إثرَ مشادَّة بينه وبين المجني عليها لمحاولته التعدي عليها، إذ قتلها وقتل نجلَيْها بعدما رأياه يرتكب جريمته، وقد أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب جريمته خلال معاينة تصويرية أجرتها «النيابة العامة» بمسرح الجريمة.



