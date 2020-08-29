وزير البترول: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال 2023 (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن خطط تحقيق الاكتفاء بدأت منذ 2016 بعدما كان يتم استيراد 3 مليون طن، حيث انخفض هذا الاستيراد إلى 1.5 مليون طن بعد مرور أربع سنوات.

وأضاف الملا خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي لمحور المحمودية، وعدد من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتكرير البترول لزيادة المخزون والإنتاج من البنزين بفضل مشروع توسعات شركتي الإسكندرية الوطنية والشركة المصرية لتكرير البترول في مستورد القاهرة.

وأشار إلى مشروعات شركة أسيوط ومشروعات توسعات أخرى في الإسكندرية، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير الذي أدى إلى زيادة الوعي عند المستهلك بما يوازي 300 ألف طن، مؤكدًا على استمرار خطط ترشيد الاستهلاك والتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

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