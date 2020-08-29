متي سحقق مصر الأكتفاء الذاتي من البنزين؟

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:03 م
وزير البترول
وزير البترول
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كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، عن أن مصر تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.

 

وتابع " الملا" خلال تصريحات له اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الاسكندرية، "أن مصر تستهلك من البنزين نحو 7 مليون طن سنويا في المتوسط، ولكن انخفضت تلك تلك الكميات بسبب جائحة كورونا حاليا إلى 6.6 مليون طن هذا العام.

 

وأضاف، "كنا نستورد نحو 3 مليون طن سنويا من البنزين قبل عام 2016 ولكن انخفضت تلك الكميات لتصل إلى 1.5 مليون طن حاليا، وهذا يرجع بفضل عدد من المشروعات التى تم تنفيذها من ضمنهم مشروع توسعات شركة الاسكندرية الوطنية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومشروع شركة المصرية للتكرير بمسطرد جانب ترشيد الاستهلاك.

وتمتلك مصر 12 مصافي لتكرير البترول موزعة على أربع مناطق رئيسية، أهمها بالاسكندرية والسويس والقاهرة الكبير وأسيوط.


 

واشار وزير البترول ، "إلى أن   بنزين 92   و 95  يستحوذان على نسبة 55% من معدلات الاستهلاك،وأن الحكومة تستهدف رفع تلك النسبة تلك النسبة إلى 60 % قبل نهاية هذا العام مع استحداث أنواع جديدة من السيارات.

 

وأوضح الوزير أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين يتطلب التوسع في المشروعات البتروكيماويات مثل مشروع شركة اسيوط وميدور في الإسكندرية، مع استمرار خطط  ترشيد الاستهلاك، والتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن تلك المشروعات يبلغ حجم  استثمارتها 120 مليار جنيه تم إنفاق منها  حتى الآن 80 مليار جنيه حتى الآن.

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مصر الاكتفاء الذاتي من البنزين الاكتفاء الذاتي

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