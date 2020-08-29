بأسلوب كسر الباب.. حبس تشكيل عصابي في سرقة المساكن بالدقي

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.





كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، مفادها قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بإسلوب كسر الباب متخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم استهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبمواجهتم إعترافوا تفصيليًا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بنشاطهم الإجرامي وبإرتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم.





وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولي عليها لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته باعترافات المتهمين أيدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.