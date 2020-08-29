شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بحملها

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "صبري"، في الصورة بفستان صيفي، وشعر كيرلي، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حامل؟"، "شكلك مش مبسوطة خالص.. مش مبتسمة ولا ظاحكة إنت مش سعيدة في زواجك".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع أحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وعدد من الفنانين.
شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بحملها
شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بحملها

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