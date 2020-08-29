حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مسئولو المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن تفاوض النادي الأهلى للتعاقد مع محمد مجلى صانع ألعاب الفريق بعد تألقه فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الزمالك الأخيرة.

 

وأكد مسئولو الذئاب، أن الأهلى تربطه علاقة جيدة بالمقاولون ولو هناك عرض رسمى لدخل الفريق الأحمر فى مفاوضات مباشرة مع الإدارة مثلما حدث فى صفقة انتقال طاهر محمد طاهر.

 

وتابع مسئولو المقاولون العرب، أن إدارة المقاولون ترحب برحيل لاعبي الفريق وبيعهم بالطرق الشرعية وليس بمحاولات وكلاء اللاعبين والتى تحدث حاليا.

 

ويسعى المقاولون لخطف المركز الثانى فى الدورى أو الحفاظ على فرص الفريق فى التواجد بالمربع الذهبى لضمان المشاركة فى البطولات القارية فى الموسم المقبل.

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محمد مجلي المقاولون الفجر الأهلي

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