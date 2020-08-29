مضطربة نفسيا.. اعترافات مثيرة لوالد المحامية المنتحرة بالعجوزة

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار محامية في عقدها الثاني من الطابق الخامس، واستمعت لأقوال أسرتها، إذ تبين أنها مضطربة نفسيًا منذ فترة.





وقال والد الفتاة المنتحره، أمام النيابة، أن نجلته تعمل محامية ولكنها تعرضت منذ فترة لحادث، مما جعل عملها في المحاماه قليلًا، وأصيبت باضطراب نفسي في الفترة الأخيرة.





وأضاف والد الفتاة، أن نتيجة تعرضها لاضطراب نفسي جعلني أغلق عليها باب الغرفة خوفًا من ارتكاب اي مكروه في نفسها، وفي يوم الواقعة كنت أنا ووالدتها بصالة المنزل، وفوجئنا بصراخ في الشارع نتيجة قفزها من الشرفة.





وباشرت النيابة، التحقيق في واقعة انتحار محامية تبلغ من العمر ٢٧ عامًا، من الطابق الخامس من شرفة المنزل بمنطقة العجوزة.





وأشارت التحقيقات، أن الفتاة قفزت من الطابق الخامس دون أن يشعر أسرتها بأي شئ، مما أسفر عن إصابتها بعده كسور متفرقة في جسدها، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.





بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انتحار فتاة ومن داخل شرفة المنزل، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للانتحار.





واستمع رجال المباحث لأقوال أسرتها، وأكدوا أنها تقيم برفقتهم، تم نقلها إلى المستشفى.





وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى انتحار الفتاة نتيجة ضغوط فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق.









أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله سيدة أفريقية الجنسية بالعجوزة.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة عن تفاصيل مقتل سيدة أفريقية"سودانية الجنسية" في عقدها السادس من العمر، أن المتهم كان يتردد عليها من وقت للاخر، لتوفير فتيات لممارسة الجنس معهم.





وافادت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، المجني عليها وتعمل قوادة، أنه ترك لها مبلغ ٢٠٠ جنيه لتوفير فتاة له، ولكن المجني عليها اخلت بالاتفاق، وعندما طالبها باسترجاع المبلغ رفضت، فعرضت عليه ممارسة الجنس معها فوافق، وبعدها طالبته بالنقود ولكن ترك لها مبلغ ٢٠ جنيه، هذا ماثار حفيظتها ونشبت مشادة بينهم، على اثرها قام بخنقها من فمها وتقييد يديها بجلباب اسود، حتى لفظت انفاسها الاخيرة.





تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة أفريقية، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة أفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.





واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، للتوصل لآخر مشاهدات للمترددين عليها، وأكدوا أنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها عدد من الأشخاص، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة.





وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى أن شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك الضحية، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق.