بصحبة عائشة بن أحمد.. حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد "توأم روحي"

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يحرص الفنان حسن الرداد، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



ونشر حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من فيلم "توأم روحي"، بصحبة الفنانة عائشة بن أحمد، وعلق قائلاً: "توأم روحي".





يشار إلى أن فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.





كما يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.