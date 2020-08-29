بصحبة عائشة بن أحمد.. حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد "توأم روحي"

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان حسن الرداد، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من فيلم "توأم روحي"، بصحبة الفنانة عائشة بن أحمد، وعلق قائلاً: "توأم روحي".


يشار إلى أن فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.


كما يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ ثلث ساعة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "حماية المستهلك" يكشف عدد شكاوى المستفيدين من مبادرة "مايغلاش عليك"

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

04:30 م

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

04:01 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى