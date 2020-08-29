القومي للطفولة يتسلم طفل الإسماعيلية ضحية تعذيب والدته وزوجها

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استلامه لطفل الإسماعيلية تمهيدا؛ لإيداعه إحدى دور الرعاية الأمنة والذي كان قد تعرض للضرب والتعذيب من زوج الأم حيث أحدث به إصابات بالغة، تنفيذا لقرار النيابة العامة فى هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل قام بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم ندب أخصائي نفسي وأخر اجتماعي من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة التل الكبير لتقديم الدعم النفسي للطفل وإجراء دراسة حالة مفصلة لتحديد احتياجاته وذلك بحضور مشرف خط نجدة الطفل بالمركز الرئيسي، كما تم الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالته بالقاهرة.


وأشارت "السنباطي" إلي أن نيابة التل الكبير الجزئية قد باشرت تحقيقاتها في المحضر رقم ٢٩٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح التل الكبير بناء علي شكوي احدي السيدات والتي تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات للتعذيب والضرب المبرح من قبل الأم وزوجها، لافتة إلي أنهم دائمين التعدي علي الطفل واحداث ما به من إصابات وأنها قامت علي أثرها باصطحاب الطفل إلي مستشفي التل الكبير ومستشفى الإسماعيلية الجامعي لتلقي العلاج وقد رفضت تسليم الطفل لأهليته الذين لاذا بالفرار من مسكنهما علي أثر ذلك.


وأكدت "السنباطي" أن هذه الواقعة المشينة تخالف كافة القوانين والأعراف وتعد انتهاك بالغ بحق الطفل، لافتة إلى أن منظومة حماية الطفل الوطنية تعمل من أجل توفير سبل الدعم ورفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف يتعرض له الطفل من خلال آلية الإبلاغ التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس اب 01102121600.

كما تتوجه السنباطي بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها في التدخل السريع والتحقيق لإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية.

كما أثنت على التعاون المثمر والدائم بين النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إنقاذ وحماية الأطفال المعرضين للخطر، كما توجهت بالشكر أيضا لأعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لسرعة التعامل مع الحالة.

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