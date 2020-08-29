محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام أرسنال بالدرع الخيرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:43 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه أرسنال بعد قليل فى بطولة الدرع الخيرية والتي شهدا تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أساسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر 

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبيرتسون، ويليامز.

خط الدفاع: ميلنر، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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