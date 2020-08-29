شاهد.. محمد رمضان في مركب خاص أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "رمضان"، وهي على مركب خاصة به بأحد الشوطئ، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "المحترم"،"البرنس"،"منور يانجم".


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد.

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