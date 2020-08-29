عبير صبري توجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أعربت الفنانة عبير صبري، عن حبها واعتزازها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت عبير صبري: "ازاي تقول كده ياريس.. دي مصر بتكبر بيك وبتنهض بيك وبتتشرف بيك وسط الدول كلها".



وأضافت: ده انت الايجابيه والعمل والجهد والصدق والاخلاص والصبر والتحمل والامانه اللي في مصر ..ربنا يقويك ويحفظك ويديمك نعمه في حياه المصريين اللي مصيرهم اتغير بوجودك وانا عن نفسي بحبك.



يذكر أن الرئيس السيسي قال إنه يتمسك بالإصلاح بشكل دائم، موجها رسالة للمواطنين مفادها: "لو مش عايزيني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة، لكن طالما موجود في مكان فالإصلاح موجود قدامي وأمسك فيه وأخلصه".