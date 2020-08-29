أنظر إلى الأمام.. نصيحة ظافر عابدين إلى جمهوره

Advertisements

يحرص الفنان ظافر العابدين، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر ظافر العابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، وعلق قائلاً: "انظر إلى الأمام لا تطرق".





يذكر إلى ﺃﻥّ ﺃﺣدﺙ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻇﺎﻓﺮ ﺍﻟﻌﺎﺑديﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻋﺮﻭﺱ ﺑﻴﺮﻭﺕ"، وﻗﺪﻡ “ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺃﻭﺟﻴﻨﻲ ‏( 2018 ‏) "ﻛﻤﺎ ﻗدﻡ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻠﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ "ﻛﺎﺭﺍﻣﻴﻞ " ﻭ "ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻟدﻧﻴﺎ "، اﻟﺬﻱ ﻧﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟدﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻮﺍﺋﺰ *ﺍﻟموﺭﻳكس ﺩﻭﺭ".