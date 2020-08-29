بهذه الطريقة.. جومانا مراد تروج لمسلسلها الجديد "مدرسة الحب"

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة جومانا مراد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها من مسلسل "مدرسة الحب"، وعلقت قائله: "مدرسة الحب 2020"، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن جومانا مراد، خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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