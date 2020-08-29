الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يسعي نادي الأهلي للحصول على خدمات أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني، والذي فسخ عقده مع ناديه الصيني مؤخرًا، وأصبح يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي بيراميدز اقترب من ضم اللاعب، ليدخل النادي الأهلي في صراع الحصول على خدمات المغربي، حيث أجرى مسئولو الأحمر اتصالات مكثفة مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.

كما أجرى الأهلي محاولاته مع وكيل اللاعب في الساعات الماضية، لحسم الصفقة للقلعة الحمراء، لحاجة الأهلي لمهاجم سوبر.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يقود خط المفاوضات مع الكعبي ووكيله بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها مع اللاعب وتعطيل مفاوضات بيراميدز.

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بيراميدز الأهلي وبيراميدز الأهلي أيوب الكعبي

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