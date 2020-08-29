الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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 أحم

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم السبت، بمشاركة 20 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة انبي مساء غد الأحد في الجولة الـ23 بالدوري.

 

ويواجه الفارس الأبيض نظيره انبي بالدوري المحلي على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف من مساء غد الأحد المقبل، في الجولة الـ23.

 

واختتم الابيض تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث خاض مرانا خفيفًا تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة 45 دقيقة، وذلك لعدم التعرض للإجهاد.

 

ويحتل الفارس الابيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل انبي المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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