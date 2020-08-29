تقارير.. العسيري جاهز للمشاركة مع الأهلي ضد الشباب بالدوري السعودي

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، بات جاهزا للمشاركة في المباراة المقررة أمام الشباب غدا الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة عسيري في التدريبات الجماعية والمباراة، وسيكون القرار النهائي بيد المدرب بشأن إشراك اللاعب ضمن التشكيل الأساسي.

 

وكان عبد الفتاح عسيري قد غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام ضمك، والتي خسرها الأهلي 1 / 2، لعدم اكتمال جاهزيته البدنية وشعوره ببعض الألام في الساق قبل المباراة.

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