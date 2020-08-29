شيرين تحتفل بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة

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احتفلت المطربة شيرين، بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وشاركت شيرين بالتزامن مع ذلك، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "ى الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".



وكانت قد كشفت المطربة شيرين عن تحضيرها لألبوم جديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعقب سؤال الجماهير عليها لتغيبها عن مواقع التواصل الاجتماعي.