شيرين تحتفل بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
احتفلت المطربة شيرين، بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشاركت شيرين بالتزامن مع ذلك، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "ى الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".

وكانت قد كشفت المطربة شيرين عن تحضيرها لألبوم جديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعقب سؤال الجماهير عليها لتغيبها عن مواقع التواصل الاجتماعي.
شيرين تحتفل بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة
شيرين تحتفل بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيرين الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. "حماية المستهلك" يكشف عدد شكاوى المستفيدين من مبادرة "مايغلاش عليك"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعة الا ربع

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ 19 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

"كدابين" لشيرين عبد الوهاب تتخطى ثلاثة ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى 5 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب لا تزال ضمن الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى 6 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

9 ملايين مشاهدة لـ "كدابين" لشيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تقفز بـ"كدابين" لـ 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

04:30 م

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

04:01 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى